Ex-marido é suspeito

Dupla confessa morte de professora na RMC

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Uma denúncia anônima levou os investigadores da delegacia do Alto Maracanã a prenderam neste sábado (24), dois homens suspeitos de matar a professora Sílvia Regina da Silva, 42 anos, em Almirante Tamandaré, no último dia 12 de dezembro. Ela foi assassinada a tiros, na frente de seus alunos, no pátio da Escola Municipal Antônio Prado, na Vila Prado.

Douglas Carlos Moura Cândido e Francisco Mariano da Silva Júnior, conhecido como 'Cisco', ambos de 20 anos, foram presos em Colombo.

De acordo com os investigadores, Douglas conhecia o ex-marido da professora, o funcionário público Daniel Ângelo da Silva, 46 anos, principal suspeito de ser o mandante do crime, preso em 15 de dezembro. Os dois se encontraram em uma oficina na região, onde Daniel teria contratado Douglas para matá-la.


Levados à delegacia, segundo a polícia, eles confessaram o crime. Nesta segunda-feira (26), os dois devem ser apresentados à imprensa, por determinação da Secretaria da Segurança Pública.


Crime

No dia do crime o ex-marido de Sílvia ligou dizendo que iria ao local para falar com ela. Como já era final da manhã, a professora pediu à direção que liberasse o acesso e o portão da escola ficou aberto, facilitando a entrada dos assassinos. Sílvia dava aula a seus alunos da 4.º série quando foi morta com cinco tiros, à queima-roupa. O atirador chegou a tirar o capacete e beber água antes de matá-la. (Com informações do Paraná Online).


