Dupla foge de abordagem da PM e um morre em confronto em Londrina

Uma dupla fugiu de abordagem da PM (Polícia Militar) e um deles morreu em confronto com os policiais na zona oeste de Londrina neste sábado (2).





Conforme a PM, uma equipe fazia patrulhamento no jardim Olímpico quando viu uma Chevrolet Montana com alerta de furto transitando com dois indivíduos. Em tentativa de abordagem, o condutor não parou o veiculo, ocorrendo um breve acompanhamento tático, segundo a PM. Em determinado momento, o utilitário colidiu, o motorista estava armado e reagiu à abordagem. Os policiais consideraram "necessário neutralizar a injusta agressão".





O passageiro acatou a e abordagem e foi preso. Foi apreendido um revólver, e o veículo recuperado.





