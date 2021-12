Dupla morre em suposto confronto em Londrina após assalto em Ibiporã

Dois homens morreram em possível confronto com a PM (Polícia Militar) na zona norte de Londrina, na madrugada desta sexta-feira (10) , após a dupla de suspeitos assaltar e agredir o proprietário de um estabelecimento comercial em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). A ação dos suspeitos foi gravada por câmeras de segurança da loja.

Segundo o relato da PM, os dois suspeitos renderam o homem quando ele fechava sua loja, pegaram o dinheiro e fugiram em uma Fiorino, rumo a Londrina. Policiais que faziam patrulhamento na Estada das Três Figueiras viram o veículo e tentaram abordá-lo, mas os ocupantes tentaram fugir, iniciando uma perseguição.

A Fiorino só foi abordada na Rua Lino Sachetin, no Conjunto Habitacional Luiz de Sá, nos Cinco Conjuntos. Um casal desceu do carro e, quando foram questionados se havia alguém no compartimento de cargas, responderam que sim.





Os policiais, então, tentaram acessar o compartimento de carga, mas teriam sido recebidos por disparos de armas de fogo dos dois suspeitos. Ante a agressão, os policiais revidaram. Neste momento, a mulher que estava na Fiorino fugiu correndo, tomando rumo desconhecido. O motorista permaneceu no local e não ofereceu resistência.





O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi chamado e constatou o óbito de um dos suspeitos ainda no local. O segundo foi levado para o HU (Hospital Universitário), mas morreu logo em seguida. O condutor foi detido pelos policiais, junto com o veículo, uma metralhadora artesanal calibre .380, um revólver calibre 38 e R$ 2,485 em dinheiro.