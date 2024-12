Dupla que estava em carro tomado de assalto morre em confronto com a PM em Londrina

Dois indivíduos que estavam em um carro tomado de assalto morreram em confronto com a PM (Polícia Militar) em Londrina no fim da noite de segunda-feira (23).





Segundo a PM, por volta das 23h30, uma equipe policial estava em patrulhamento quando viu um Honda Fit de cor prata que havia sido roubado por ladrões armados no início da noite. Ao ser anunciada a abordagem com sinais sonoros e luminosos, os ocupantes carro fugiram e houve acompanhamento tático até o cruzamento da avenida Aracy Soares com a rua Carlos Masso, jardim Leonor.

Na abordagem, ainda conforme a PM, a equipe "percebeu que os ocupantes estavam armados e para repelir a injustiça agressão de perigo iminente, houve o confronto". Os dois homens que estavam no automóvel foram atingidos, mas tiveram os óbitos constatados pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





Foi feito isolamento do local e acionados órgãos competentes, além da apreensão de duas armas, a recuperação do Honda Fit, os quais foram encaminhados para a delegacia para as demais providências.