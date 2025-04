Dupla suspeita de crime em Santa Fé morre em confronto com a PM de Londrina

Uma dupla suspeita de um crime em Santa Fé (região metropolitana de Maringá) morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) de Londrina na tarde deste domingo (13).





Segundo a PM, o caso ocorreu por volta das 14h50, na rodovia Melo Peixoto, durante patrulhamento tático. A equipe da viatura Choque se deparou com um carro em alerta, cujos ocupantes e características condiziam com os possíveis autores da tentativa de roubo a residência em Santa Fé. O veículo foi encontrado parado na marginal da via, com um indivíduo retornando a pé ao automóvel e outro no banco do motorista.

Ainda conforme a PM, quando a equipe policial tentou a tentativa de abordagem, um dos homens, em posse de uma pistola, e outro, de uma submetralhadora, teriam reagido e investido contraa PM, que efetuou disparos contra os indivíduos, que vieram a óbito.