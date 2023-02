É grave estado de saúde de mulher que foi amarrada a um carro em chamas em Rolândia

A Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio ocorrida na zona rural de Rolândia, na Região Metropolitana de Londrina. A mulher de 41 anos foi encontrada na terça-feira (14) pela Polícia Militar.







Nas proximidades do local, um homem - também com queimaduras - foi localizado. Aos policiais, ele disse que ateou fogo após a vítima dizer que queria encerrar o relacionamento.

Publicidade

Publicidade





A mulher teve 90% do corpo queimado e estava amarrada ao carro em chamas. Ela foi encaminhada ao hospital Universitário de Londrina e nesta quarta-feira (15) encontrava-se em estado grave.





Segundo o boletim médico do hospital, ela está intubada e recebe cuidados intensivos na ala de queimados. O suspeito do crime ficou com 12% do corpo queimado e também está internado em estado grave.





O delegado André Ribeiro Leite afirmou que, ainda consciente, a vítima informou quem era o homem e o identificou pelo nome.





"Tomando conhecimento dos fatos, a autoridade policial se dirigiu até a unidade hospitalar onde o suspeito estaria internado, tendo procedido com o seu interrogatório. Diante disso, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante de delito, bem como representou por sua prisão preventiva", explicou o delegado.