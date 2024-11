Embriagado, motorista de 66 anos é preso depois de bater em motos estacionadas em Londrina

Os policiais, então, foram até a avenida Madre Leônia Milito e encontraram diversas motocicletas caídas no chão. O Fiesta também estava no local e os agentes conseguiram ver que a parte frontal do automóvel estava danificada.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para fazer o atendimento de um acidente de trânsito. O denunciante disse que o motorista de um Ford Fiesta, que tinha sinais de embriaguez, teria batido em uma série de veículos que estavam estacionados na via pública.





O motorista do carro, que estava dentro do veículo, foi identificado e, nesse momento, os policiais viram os sinais de embriaguez e ofereceram ao homem o teste etilométrico, que foi aceito.

O exame indicou um resultado de 0,77 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o que indica embriaguez ao volante. Diante disso, o idoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes.





De acordo com as informações recebidas, não houve vítimas, apenas danos consideráveis aos veículos. Os proprietários das motocicletas atingidas contaram, ainda, que o homem dirigia o Fiesta pela avenida Madre Leônia Milito, sentido avenida Ayrton Senna, quando perdeu o controle do carro.





Todas as motocicletas foram liberadas aos seus proprietários e o Fiesta foi encaminhado ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), já que não havia responsáveis no local para fazer a retirada do veículo.