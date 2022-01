Enfurecido de ciúmes, adolescente de 19 anos mata namorada de 13 em Sertanópolis

Um adolescente de 19 anos matou a facadas sua namorada, de apenas 13, por conta de ciúmes, nesta terça-feira (4), no Jardim Aurora 1, em Sertanópolis (região Metropolitana de Londrina). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o namoro teria iniciado um dia antes.

Aos PMs, o autor da facada disse ter flagrado a namorada nesta terça com outro rapaz e, enfurecido, teria retornado para casa buscar uma faca, com o propósito de matá-los. A adolescente a acompanhou e tentou conversar com ele, para acalmá-lo, mas ele acabou atingindo-a com golpes de faca.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ir ao local do crime, na Rua Olímpia Daniel, mas a adolescente não resistiu aos ferimentos.







Nas rede social Facebook, o suspeito atualizou seu "status de relacionamento" para "relacionamento sério" quatro horas antes do crime e, após as facadas, mudou novamente para "viúvo".





A adolescente morava em Bela Vista do Paraíso. De acordo com a PM, o suspeito tem antecedentes criminais de tráfico de drogas e é monitorado pro tornozeleira eletrônica. Ele chegou a cortar a cinta que prende o artefato de monitoramento e tentou fugir, mas mudou de ideia.

Vizinhos do suspeito disseram à PM que ele era uma pessoa perigosa e ameaçava represálias caso alguém mexesse com ele.







A arma branca que teria sido utilizada no crime foi apreendida pela perícia e o corpo, levado para o Instituto Médico-Legal.





(Atualizado às 17:12)