Engavetamento em rodovia deixa motociclista ferido em Maringá

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou um motociclista ferido na segunda-feira (22), na PR-317, em Maringá, no km 99 da rodovia, em trecho de rotatória.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Corsa Wind seguia pela via quando colidiu na traseira de uma motocicleta Honda/CG que estava parada no semáforo. Com o impacto, o carro atingiu um Virtus, que acabou lançado contra a traseira de um Corsa Classic.

O condutor da motocicleta foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. Nenhum dos motoristas dos carros se feriu. Todos os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool. Os veículos foram liberados no local.