Estudante acusada de integrar organização criminosa no Paraná é presa no Rio

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a PCRJ (Polícia Civil do Rio de Janeiro) prenderam uma estudante de veterinária investigada por tráfico de drogas que estava foragida de Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba). A prisão ocorreu nesta sexta-feira (29), em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.





A mulher estava foragida desde 19 de março deste ano. Na ocasião, a PCPR deflagrou uma operação que resultou na prisão de oito pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo.

A operação foi resultado de uma complexa investigação sobre o grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Curitiba e na Região Metropolitana. Dois dos principais membros do grupo davam ordens aos demais a partir de dentro do sistema penitenciário.





“Como estavam presos, eles utilizavam pessoas de fora do estabelecimento prisional para realizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, o nosso trabalho foi o de mapear quem eram essas pessoas que atuavam como ‘braços’ desses indivíduos para a distribuição de drogas, aquisição de armas de fogo e outros bens, como carros e apartamentos”, afirma o delegado Thiago Andrade, que conduziu a investigação.

Durante as apurações, a PCPR identificou que a foragida mantinha um relacionamento amoroso com o líder de uma organização criminosa de atuação nacional e que ela era responsável pela gestão financeira do grupo investigado. O mandado dela foi expedido pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.





"Após monitoramento, os policiais identificaram o paradeiro da investigada em um apartamento na capital fluminense e cumpriram o mandado de prisão", afirma o delegado Thiago Teixeira, que atuou na captura da foragida. Ela foi encaminhada ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro e a PCPR irá solicitar que ela seja transferida ao Paraná.

