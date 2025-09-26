Pesquisar

Noroeste

Estudante suspenso volta a colégio com amigos para ameaçar professores em Jandaia do Sul

Redação Bonde com PM
26 set 2025 às 17:07

Freepik - imagem ilustrativa
Na noite desta quinta-feira (25), a PM (Polícia Militar) foi acionada para intervir em uma ocorrência em um colégio estadual de Jandaia do Sul (Noroeste) após relatos de que um estudante suspenso teria retornado à instituição, acompanhado de outros adolescentes, proferindo ameaças contra professores e funcionários.


De acordo com a direção da escola, o aluno teria feito menções diretas contra servidores e demonstrado comportamento hostil, situação que gerou preocupação entre a comunidade escolar.


Diante da gravidade, a PM imediatamente iniciou patrulhamento e localizou os suspeitos em via pública. Durante a abordagem, foi encontrado um dispositivo eletrônico para fumar (POD), o que caracteriza crime. A ação policial resultou no encaminhamento dos adolescentes à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Por Redação Bonde com PM.

Jandaia do Sul estudantes suspensão Ameaça Ameaça professores
Publicidade

