Estufa de maconha é encontrada pela PF em Cambé

A PF (Polícia Federal) realizou na manhã desta quinta-feira (13) uma operação em Londrina e na região para desarticular um grupo criminoso responsável pela produção de droga. Denominada de “Evil Harvest”, que significa “colheita maldita”, a ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Londrina e em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Dez policiais federais participaram das atividades.

De acordo com a corporação, durante as investigações, iniciadas em outubro do ano passado, foi descoberto que a quadrilha teria alugado um barracão na avenida Esperança, em Cambé, transformando o espaço numa grande estufa clandestina para cultivo de maconha, que depois era revendida na região Norte.

Durante o cumprimento das ordens judiciais um homem foi preso em flagrante no momento que cuidava das mudas de maconha. Os investigados vão responder por tráfico de entorpecentes e associação criminosa, em que as penas máximas somadas, em caso de condenação, chegam a 18 anos de detenção.