Ex-agente penitenciário morre em confronto com a Rotam em Londrina

Um ex-agente penitenciário suspeito de roubos morreu em confronto com a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) em Londrina no início da madrugada deste sábado (23).





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu por volta da 1h, na rodovia Carlos João Strass, sob o pontilhão da avenida Brasília. A equipe recebeu informações da ALI (Agência Local de Inteligência) do 30° Batalhão de Polícia Militar de que um ex-agente penitenciário terceirizado que foi excluído, suspeito da prática de roubos, estaria rodando pela zona norte de Londrina com um Hyundai HB20 de cor preta. A Rotam estava em patrulhamento pela via quando se deparou-se com um veículo com as mesmas características e iniciais de placas repassadas. Houve tentativa de abordagem, no entanto, o condutor não acatou as ordens e teria apontado uma arma de fogo contra os policiais, que revidaram.

O ferido chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e foi a óbito no local.





Durante buscas no carro foram encontrados uma capa de colete balístico, uma balaclava e abraçadeiras plásticas que são comumente utilizadas para algemar pessoas, além de uma pistola 9mm.