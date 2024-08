Ex-cunhado é preso suspeito de homicídio em Sabáudia

Um homem de 34 anos, suspeito do homicídio de Jeferson Pereira da Silva, 33, foi preso na segunda-feira (26) em Sabáudia (região metropolitana de Londrina). O crime ocorreu no mesmo município, na última sexta-feira (23).





Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), o autor é ex-cunhado da vítima e o crime teria ocorrido por vingança contra a família da ex-esposa. Silva foi morto na garagem na própria residência na frente da esposa e do filho de 2 anos.

Segundo o delegado da PCPR Bruno Sentone, assim que o autor do crime foi identificado, a prisão preventiva foi representada pela equipe policial e expedida pelo judiciário.

“Na final da tarde de segunda-feira (26), o advogado do suspeito optou por apresentá-lo, mas como o mandado de prisão preventiva já havia sido expedido, a prisão foi cumprida de imediato”, explica.





O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário.





DENÚNCIAS





A PCPR pede a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra homicídios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.