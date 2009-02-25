Ex-policial leva dois tiros no pé em Londrina

O ex-policial José Luís Marcondes, 41 anos, foi alvejado no pé nesta terça-feira (24) às 21 horas por policiais militares durante uma abordagem no Conjunto Cafezal.

Segundo o ex-policial, ele e sua namorada foram abordados por policiais quando ele fez uma conversão errada com sua moto próximo a rotatória da PR-445 com a Avenida 10 de Dezembro. De acordo com a vítima, no momento da abordagem, o ex-policial estava com a namorada, que se desesperou e agiu de forma suspeita, fazendo com que os policiais atirassem para o chão, mas dois projéteis atingiram o pé de Marcondes.

O Corpo de Bombeiros só foi acionado na madrugada desta quarta-feira por volta das 4h para socorrer o ex-policial na casa dele no Jardim União da Vitória, na Zona Sul de Londrina. Segundo o soldado Martins, do CB da Zona Sul, as balas ficaram alojadas no pé, que não parava de sangrar. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Londrina em estado estável. De acordo com o soldado, o ex-policial Marcondes foi excluído da Polícia Militar por roubo.

