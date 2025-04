Faxineira é presa ao tentar "limpar" R$ 4 mil de Correios

Uma mulher que trabalhava há mais de um ano na agência dos Correios de Kaloré, distante 55 km de Apucarana, foi presa em flagrante nesta quarta-feira (27) ao tentar furtar R$ 4.1 mil. O dinheiro estava escondido em um saco de lixo junto com latinhas de alumínio vazias que a faxineira levaria para casa.

De acordo com o sargento Lopes da Polícia Militar, o gerente da agência teria retirado o dinheiro do cofre para repor os caixas eletrônicos do Bradesco e, por alguns instantes teria deixado a quantia em sua gaveta e saído para resolver outra pendência. Quando retornou à sua sala, percebeu o sumiço do dinheiro e chamou a polícia já suspeitando da faxineira. Cláudia Morbis, de 41 anos, foi autuada em flagrante e recolhida na Delegacia de Jandaia do Sul.

Segundo a polícia, Cláudia é funcionária de uma empresa terceirizada que presta serviços de limpeza para o Correios. Ela irá responder por tentativa de furto.