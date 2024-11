Um feto foi encontrado em uma estação de tratamento de água da Sanepar no final da tarde de sexta-feira (15). De acordo com a PM (Polícia Militar), o feto foi localizado nas grades de limpeza da estação de tratamento do Conjunto Lindóia, zona leste de Londrina.





A PM informou que o feto foi achado por funcionários da Sanepar, que acionaram a polícia. O feto foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) pelos peritos da Polícia Científica. A Polícia Civil investiga o caso.