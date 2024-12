Filho agride mãe após ela pedir que o adolescente fosse para a escola em Apucarana

Um adolescente foi acusado de agredir a própria mãe depois que ela pediu para que o filho fosse à escola, na tarde desta segunda-feira (2), em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local depois de receber uma denúncia da mãe, que relatou que o filho a estava agredindo. Na residência da família, os policiais conversaram com a vítima, que disse que as agressões aconteceram porque o adolescente não quis ir para a escola e, por isso, a mãe teria tentado pegar o celular do jovem.





Na sequência, o filho teria segurado os braços da mãe, tentando recuperar o celular. Como não conseguiu, o adolescente teria ficado agressivo e dado um tapa na cara da vítima, além de um soco na nuca.





A mãe relata, ainda, que o jovem teria ameaçado pegado o notebook da vítima para quebrá-lo caso ela não devolvesse o celular.