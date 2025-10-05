Filho é preso junto com comparsas após furtar comércio da própria família em Londrina

Três pessoas foram presas na madrugada deste domingo (5) após furtarem um estabelecimento comercial na Avenida Jamil Scaff (Zona Leste). Entre os detidos está o próprio filho do dono do comércio.





Segundo a PM (Polícia Militar), a central de operações recebeu uma ligação informando que três indivíduos haviam invadido o local e estavam sendo monitorados em tempo real pelas câmeras de segurança. As equipes foram rapidamente acionadas e conseguiram fazer a prisão em flagrante dos suspeitos ainda no interior do estabelecimento.

Durante a ação, uma grande quantidade de carne, bebidas e outros produtos foi apreendida. Os três envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina.