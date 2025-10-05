Pesquisar

Filho é preso junto com comparsas após furtar comércio da própria família em Londrina

Redação Bonde com PM
05 out 2025 às 11:48

Divulgação/ PM
Três pessoas foram presas na madrugada deste domingo (5) após furtarem um estabelecimento comercial na Avenida Jamil Scaff (Zona Leste). Entre os detidos está o próprio filho do dono do comércio.


Segundo a PM (Polícia Militar), a central de operações recebeu uma ligação informando que três indivíduos haviam invadido o local e estavam sendo monitorados em tempo real pelas câmeras de segurança. As equipes foram rapidamente acionadas e conseguiram fazer a prisão em flagrante dos suspeitos ainda no interior do estabelecimento.

Durante a ação, uma grande quantidade de carne, bebidas e outros produtos foi apreendida. Os três envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina.

