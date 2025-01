Filho é suspeito de matar mãe após entrar em surto em Jandaia do Sul

Uma idosa foi encontrada morta em sua residência no Centro de Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (20). O principal suspeito do caso é o filho da vítima, que teria entrado em surto e foi contido pelas autoridades.





A Polícia Militar foi acionada após uma vizinha relatar que a mulher havia sido encontrada sem vida em um dos quartos da casa. No local, equipes da Defesa Civil e da Polícia Civil já haviam iniciado os procedimentos.

Segundo familiares presentes, o filho da vítima, que sofre de esquizofrenia, tentou fugir assim que os socorristas chegaram, mas foi contido e levado sob escolta para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Cambira, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





Até o momento, não é possível confirmar se a morte foi natural ou causada por violência. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e determinar as circunstâncias do óbito. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para remover o corpo da vítima.





O delegado responsável pela investigação acompanhou os procedimentos e destacou que o caso segue em apuração para esclarecer os fatos.