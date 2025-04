Fisioterapeuta 'influencer' é detido em Curitiba por prática ilegal de medicina

Um fisioterapeuta de 38 anos, com mais de dez mil seguidores nas redes sociais, foi preso em flagrante na segunda-feira (7) por falsificação de medicamentos, armazenamento e venda de produtos impróprios para consumo e exercício ilegal da medicina. A captura aconteceu no Centro de Curitiba, pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), com apoio de fiscais da Vigilância Sanitária, no estabelecimento que era utilizado como consultório de fisioterapia pélvica.





Várias irregularidades foram detectadas no local, como o transporte de materiais médicos descartáveis (seringas e agulhas) em mochila, armazenamento de botox sem refrigeração e sem nota fiscal, lixo hospitalar descartado em lixo comum, além da presença de produtos sem registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como cânulas, ácido hialurônico e anestésicos.

Conforme a delegada Aline Manzatto, também foram localizados materiais vencidos, frascos sem identificação e hialuronidase manipulada para preenchimento sob a pele, que é proibido para esse fim. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária após fiscalização.