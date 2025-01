Foragido após 'saidinha de Natal' morre em confronto com a polícia em motel de Cambé

Um homem que estava foragido após não voltar da "saidinha de Natal" foi morto em confronto com a PM (Polícia Militar), por volta das 15h desta quinta-feira (23), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com informações da Polícia Civil de Maringá, ele já havia praticado cerca de 15 roubos na região.





As ações começaram ainda pela manhã, por volta das 11h, quando um assalto foi registrado em Maringá (Noroeste) e, em seguida, outro em Marialva. Os policiais civis que investigavam o caso monitoraram o suspeito após colherem informações nos locais dos roubos e repassaram ao CHOQUE Londrina. O criminoso teria chegado em um taxi em um motel de Cambé, seguido dos agentes.

Na tentativa de abordagem, segundo a PM, o homem desobedeceu as ordens legais e apontou uma arma de fogo para os policiais, que atiraram. O foragido ficou ferido e permaneceu dentro do motel até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Foram encontrados cinco mandados abertos de prisão por roubo contra ele. Diversas imagens dos crimes flagrados por câmeras de segurança nos comércios roubados pelo homem foram divulgadas.