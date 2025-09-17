Pesquisar

'Nego João'

Foragido de alta periculosidade é capturado pela Polícia Civil em Londrina

Redação Bonde com PCPR
17 set 2025 às 15:46

Divulgação/ PCPR
A Delegacia de Homicídios de Londrina, da PCPR (Polícia Civil do Paraná), cumpriu, nesta terça-feira (16), mandado de prisão contra um foragido de alta periculosidade, conhecido pelo apelido de “Nego João”, atuante na região dos bairros Olímpico/Panissa (Zona Oeste).


O investigado encontrava-se em cumprimento de pena junto à PEL II (Penitenciária Estadual de Londrina II), mas, em 30 de agosto, um dia após buscas realizadas em sua residência, rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu enquanto prestava serviços externos para abatimento de pena. Desde então, passou a publicar em redes sociais postagens de deboche, desafiando as forças de segurança e ameaçando a coletividade.

Diante da gravidade do caso, a Delegacia de Homicídios de Londrina iniciou intensas diligências investigativas que culminaram na localização do foragido em Apucarana (Centro-Norte). As equipes da especializada deslocaram-se até a cidade e, com apoio da Polícia Civil local, efetuaram a captura.


No momento da abordagem, o foragido tentou escapar, pulando muros de várias residências, mas acabou sendo contido em razão do cerco policial.

Foragido foragidos policia civil Polícia Civil
