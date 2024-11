Foragido há dois anos, 'chefão do tráfico' morre em confronto com a PM em Londrina

Um homem de 26 anos morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) por volta das 18h30 desta quarta-feira (7), após tentar resistir à abordagem durante o cumprimento de um mandado de prisão.





Ele, que estava foragido da Justiça há dois anos, era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, era apontado como uma das principais lideranças deste tipo de crime no Norte do Paraná, sendo também vinculado a atividades criminosas de maior escala, incluindo o tráfico internacional.

A ação ocorreu por volta das 18h30, na Avenida dos Pioneiros, no Cidade Industrial II, zona leste de Londrina. De acordo com a PM, a intervenção se deu em apoio à equipe Choque do 18° BPM (Batalhão de Polícia Militar), que, ao cumprir o mandado, foi surpreendida pela resistência do suspeito.





Ao ser abordado, ele desobedeceu a ordem para se render e, em seguida, sacou uma arma de fogo, provocando a reação dos policiais. O homem foi atingido e morreu no local. O revólver que estava com o suspeito foi apreendido.