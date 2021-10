Foragido morre após troca de tiros com a PM em Santo Inácio

Um foragido de 47 anos morreu após trocar tiros com a polícia na tarde desta quinta-feira (28) no balneário de Santo Inácio, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a PM (Polícia Militar), ele foi encontrado entrando nos fundos de uma casa, desobedeceu a voz de abordagem e sacou uma arma de fogo.

Ele atirou contra a polícia e, de acordo com o porta-voz da 4ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), tenente Emerson Castro, houve um intenso tiroteio e, por sorte, os oficiais militares e civis não sofreram lesões. O suspeito ferido caiu ao solo.



A PM prestava apoio à Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), que investigava o suspeito em envolvimento em tráfico de drogas e roubos na região. Ele contava ainda, segundo a polícia, com um mandado de prisão em seu nome pelo crime de roubo.







O homem, que é de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), escondia-se há dois meses na região. A PM ainda revelou que ele é suspeito de alugar uma chácara onde foi encontrada oito quilos de cocaína no início de outubro, além de supostamente ter participação no tráfico.

A equipe de socorro foi acionada e o homem foi conduzido ao atendimento hospitalar ainda com vida, mas, às 19h24, a PM confirmou que ele morreu no hospital de Alvorada.







Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 765, que a polícia apreendeu e conduziu à delegacia de Bela Vista do Paraíso.





A Polícia Civil investiga o caso. A instauração de um inquérito para apurar a ação policial fica a cargo do comandante da 4ª CIPM.