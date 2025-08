Foragido por participação em esquema de desvio de carga é preso em Congonhinhas

Operações com cães da Polícia Civil ajudaram a tirar 5,7 toneladas de drogas de circulação em 2025

O NOC (Núcleo de Operações com Cães) da PCPR (Polícia Civil do Paraná) ajudou a retirar 5,7 toneladas de drogas de circulação no primeiro semestre do ano, causando um prejuízo de R$ 61,3 milhões ao tráfico