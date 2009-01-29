Força Verde apreende 190 vidros de palmito clandestino

Por meio de uma denúncia anônima, policiais ambientais da Força Verde apreenderam um lote de 190 vidros de palmito Jussara em conserva pronto para o comércio. Os vidros estavam em um carro abandonado na estrada do Cubatão, próximo à divisa do Paraná com Santa Catarina, no litoral.

Os policiais dizem que o condutor fugiu quando percebeu a movimentação das viaturas. O condutor, que tem passagem pela polícia, foi identificado. O veículo também foi apreendido e os palmitos serão destruídos por serem considerados impróprios para o consumo devido à fabricação clandestina.

De acordo com a Força Verde, a árvore do palmito é nativa da Mata Atlântica e corre risco de extinção. Quem for autuado em flagrante causando danos a uma Unidade de Conservação ou transportando ilegalmente um produto de origem florestal pode ser multado em até R$ 18 mil.

Segundo o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), caso seja constatada reincidência no armazenamento ou compra ilegal do palmito, o infrator pode sofrer sanções administrativas que variam entre R$ 500 e R$ 10 milhões, dependendo da quantidade do produto apreendido.



