Publicidade
Publicidade
Publicidade
Forças policiais apreendem fuzil e munições enterradas em residência em Arapongas

Redação Bonde com Polícia Civil
07 out 2025 às 10:46

Foto: Divulgação/Polícia Civil
Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Arapongas terminou com a apreensão de um fuzil calibre 5.56, dois carregadores e 25 munições neste sábado (04) em uma residência localizada em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).


A operação foi deflagrada após denúncias anônimas indicarem que o armamento estaria enterrado no quintal do imóvel. O local já havia sido alvo de diligências no dia 29 de setembro, quando foram apreendidos entorpecentes semelhantes à maconha. 

Na ocasião, também havia a suspeita de que armas também estivessem ocultas no terreno, mas a escavação apresentou dificuldades, o que motivou o pedido judicial para retomada das buscas com apoio de maquinário adequado.


Foto: Divulgação/Polícia Civil


Segundo o delegado Bruno Sentone, da Polícia Civil, durante a ação os agentes localizaram o fuzil escondido dentro de um tubo de PVC enterrado no quintal. Todo o material foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

“A integração entre as forças de segurança do município possibilitou uma resposta rápida e efetiva, resultando na retirada de um armamento de alto poder ofensivo de circulação”, explica.


As investigações continuam para identificar e responsabilizar os envolvidos.

Denúncias

A população pode colaborar com as investigações repassando informações de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia).

Em casos de emergência ou crimes em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.


