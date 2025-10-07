Forças policiais apreendem fuzil e munições enterradas em residência em Arapongas

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Arapongas terminou com a apreensão de um fuzil calibre 5.56, dois carregadores e 25 munições neste sábado (04) em uma residência localizada em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).
A operação foi deflagrada após denúncias anônimas indicarem que o armamento estaria enterrado no quintal do imóvel. O local já havia sido alvo de diligências no dia 29 de setembro, quando foram apreendidos entorpecentes semelhantes à maconha.
Na ocasião, também havia a suspeita de que armas também estivessem ocultas no terreno, mas a escavação apresentou dificuldades, o que motivou o pedido judicial para retomada das buscas com apoio de maquinário adequado.
Segundo o delegado Bruno Sentone, da Polícia Civil, durante a ação os agentes localizaram o fuzil escondido dentro de um tubo de PVC enterrado no quintal. Todo o material foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.
“A integração entre as forças de segurança do município possibilitou uma resposta rápida e efetiva, resultando na retirada de um armamento de alto poder ofensivo de circulação”, explica.
As investigações continuam para identificar e responsabilizar os envolvidos.
Denúncias
A população pode colaborar com as investigações repassando informações de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia).
Em casos de emergência ou crimes em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.