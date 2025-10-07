Forças policiais apreendem fuzil e munições enterradas em residência em Arapongas

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Arapongas terminou com a apreensão de um fuzil calibre 5.56, dois carregadores e 25 munições neste sábado (04) em uma residência localizada em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





A operação foi deflagrada após denúncias anônimas indicarem que o armamento estaria enterrado no quintal do imóvel. O local já havia sido alvo de diligências no dia 29 de setembro, quando foram apreendidos entorpecentes semelhantes à maconha.

Na ocasião, também havia a suspeita de que armas também estivessem ocultas no terreno, mas a escavação apresentou dificuldades, o que motivou o pedido judicial para retomada das buscas com apoio de maquinário adequado.



