Funcionária pública denuncia agressão por paciente de UBS em Londrina

Uma agente comunitária de saúde registrou BO (Boletim de Ocorrência) na Central de Flagrantes de Londrina, na noite de quinta-feira (25), denunciando um episódio de agressão que teria sido vítima dentro da UBS (Unidade Básica de Saúde) de Guaravera, na região sul da cidade, durante a tarde. Segundo a servidora, uma mulher – que é paciente no posto – teria se incomodado com uma situação que não tinha relação com ela e passou a insultar os funcionários.





“Essa usuária ficou o dia todo tumultuando o serviço, reclamando do atendimento, da situação do SUS (Sistema Único de Saúde). No final da tarde, quando deu o nosso horário de sair, estávamos aguardando que fosse finalizado o atendimento do Samu para outra paciente que não era nada dela. Ela disse que nós deveríamos ir embora e falei que não iríamos enquanto o Samu não terminasse o procedimento”, narrou.

