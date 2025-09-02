Pesquisar

Saiu sozinha

Funcionária sobrevive após carro despencar de 25 metros em Apucarana

Redação Bonde
02 set 2025 às 15:05

Emerson Dias/N.com
siga o Bonde no Google News!
Uma funcionária de uma empresa de confecção em Apucarana (Centro-Norte) sobreviveu a um acidente na manhã desta terça-feira (2), depois que o carro que ela dirigia despencou de uma altura de aproximadamente 25 metros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem, de 20 anos, chegava para trabalhar quando se atrapalhou na manobra ao estacionar o veículo. O carro caiu em um barranco, mas ela conseguiu sair sozinha do automóvel.

Quando a equipe de resgate chegou, a motorista estava fora do carro, consciente, orientada e caminhando pelo local. Os bombeiros precisaram montar um sistema de rapel para acessá-la com segurança e fazer o resgate.

A vítima foi encaminhada ao HPA (Hospital da Providência) com suspeita de fratura fechada no punho direito. No hospital, exames mais detalhados devem confirmar a extensão do ferimento.

