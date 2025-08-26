Pesquisar

Brigadeiro de maconha

Funcionário leva 'brisadeiro' para o trabalho e colegas passam mal em Londrina

Redação Bonde
26 ago 2025 às 18:10

Reprodução
Funcionários de uma confeitaria da avenida Higienópolis (Região Central) passaram mal após consumirem brigadeiros feitos com maconha, nesta terça-feira (26) em Londrina. O doce, popularmente conhecido como "brisadeiro", foi levado por um colega e deixado na geladeira de uso coletivo.

Segundo a PM (Polícia Militar), os trabalhadores alegaram não saber que havia droga no alimento. Após perceberem reações estranhas, descobriram a origem do mal-estar e acionaram a polícia. O responsável pelo alimento afirmou não saber a quantidade de entorpecente utilizada.

"Uma pessoa está sendo acusada ter oferecido um brigadeiro bastante diferente, o brigadeiro de maconha. As pessoas que consumiram passaram mal e foram conduzidas para o hospital. Elas se ofenderam e estão representando contra o colega", explicou o Capitão Emerson Castro, do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Londrina.

O funcionário foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e registraram queixa contra o colega.

brigadeiro maconha brisadeiro Drogas Londrina
