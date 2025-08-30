Pesquisar

Furto de carne em supermercado termina com prisão em flagrante na Zona Norte de Londrina

Redação Bonde
30 ago 2025 às 10:41

Divulgação/ PM
A Polícia Militar prendeu, por volta das 23h30 desta sexta-feira (29), um homem acusado de furtar três peças de carne de um supermercado localizado na avenida Saul Elkind (Zona Norte).


Segundo a ocorrência registrada pelo 30° BPM (Batalhão da Polícia Militar), o funcionário do mercado relatou que já vinha monitorando o suspeito. Ele teria escondido a carne dentro da botina e, posteriormente, colocado em uma bolsa. O homem foi abordado no vestiário, quando se preparava para deixar o local.


Com ele, foram recuperadas três peças de carne, totalizando pouco mais de três quilos, avaliadas em R$ 204. Questionado, o suspeito admitiu o furto e afirmou que estava passando necessidades.

O representante do supermercado decidiu representar contra o homem, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, junto com os produtos apreendidos.


furto Carne mercado compras de mercado Saul Elkind ZN avenida
