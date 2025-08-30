Furto de carne em supermercado termina com prisão em flagrante na Zona Norte de Londrina

A Polícia Militar prendeu, por volta das 23h30 desta sexta-feira (29), um homem acusado de furtar três peças de carne de um supermercado localizado na avenida Saul Elkind (Zona Norte).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a ocorrência registrada pelo 30° BPM (Batalhão da Polícia Militar), o funcionário do mercado relatou que já vinha monitorando o suspeito. Ele teria escondido a carne dentro da botina e, posteriormente, colocado em uma bolsa. O homem foi abordado no vestiário, quando se preparava para deixar o local.





Com ele, foram recuperadas três peças de carne, totalizando pouco mais de três quilos, avaliadas em R$ 204. Questionado, o suspeito admitiu o furto e afirmou que estava passando necessidades.

Publicidade





O representante do supermercado decidiu representar contra o homem, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, junto com os produtos apreendidos.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.