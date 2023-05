Gaeco cumpre 25 mandados contra facções criminosas no Paraná; dez deles em Londrina

O Ministério Público do Paraná, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpre nesta quarta-feira (10) 25 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão no âmbito de operação nacional de combate a organizações criminosas com atuação no tráfico de drogas, lavagem de valores e outros crimes.





Dos 25 mandados, 16 decorrem de investigações próprias conduzidas pelo Núcleo de Londrina do Gaeco no âmbito na Operação Chorbus.

A ação faz parte de operação nacional que ocorre simultaneamente em 13 estados e é coordenada pelo GNCOC (Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado) – unidade do Ministério Público brasileiro. As unidades ministeriais contam com o apoio das Polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal para a execução das ordens judiciais.





O objetivo da operação é combater organizações criminosas violentas que atuam nas ruas e a partir do sistema prisional, efetivar prisões de integrantes dos grupos investigados e coletar provas das práticas delituosas apuradas em investigações realizadas no âmbito do Ministério Público brasileiro.

