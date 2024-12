‘Gerente’ do tráfico na zona norte de Londrina é preso em flagrante

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã desta segunda-feira (9) um homem apontado como o “gerente” de vários pontos de tráfico de drogas que funcionam na zona norte de Londrina. Os investigadores foram até a casa do suspeito para cumprir um mandado de busca e apreensão, em um trabalho conjunto do setor operacional da 10ª Subdivisão Policial com o núcleo com cães da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos).





No imóvel foram localizadas dezenas de porções de crack, cocaína, insumos para preparar o entorpecente e embalagens, além de dinheiro. “A investigação está no início, começou há cerca de um mês e após denúncias. A partir de hoje angariamos diversos elementos que vamos aprofundar e, provavelmente, terá desdobramentos, podendo chegar a mais nomes”, destacou o delegado Bruno Almeida.





O delegado havia solicitado anteriormente a prisão do homem, no entanto, a Justiça negou. “Vamos buscar converter o flagrante em preventiva. O alvo possui passagens, já foi condenado em trânsito em julgado. Vamos requisitar pela prisão dele”, afirmou.





