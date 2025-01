Gestante, idosa e mais duas pessoas morrem em colisão em Bela Vista do Paraíso

Uma gestante, uma idosa e mais duas pessoas morreram em um acidente ocorrido por volta das 9h da manhã desta sexta-feira (17), na PR-445, em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo Prisma envolvido no acidente seguia sentido ao distrito da Warta, em Londrina, quando colidiu com um carro do modelo Onix, que trafegava em sentido oposto. O condutor do Prisma, de 32 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local. O motorista do Onix, de 48, teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Bela Vista do Paraíso, juntamente com um menino de 6 anos, que também estava no veículo.





Dentro do Onix também estavam uma idosa de 60 anos, uma gestante de 35 e um adolescente de 16. A idosa e o adolescente faleceram ainda no local. A gestante foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



A PRE também relatou que não foi possível fazer o teste de etilômetro nos condutores devido aos ferimentos e ao falecimento de um deles. A Polícia Civil, o Instituto de Criminalistica e a equipe do IML estiveram no local para dar assistência.