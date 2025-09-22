Guarda Civil de Maringá prende foragido da Justiça de Londrina

Uma equipe de Operações com Cães da GM (Guarda Municipal) de Maringá prendeu na noite de sábado (20) um foragido da Justiça de Londrina com nandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido quando uma equipe fazia o patrulhamento preventivo pela Rua Fernão Dias e decidiu abordar pessoas que estariam em atitude suspeita.





Durante a checagem no sistema, os agentes constataram que um dos abordados tinha um mandado de prisão em aberto pelo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O documento havia sido expedido pela Justiça de Londrina.

Aos guardas, o homem afirmou que havia ido para Maringá na tentativa de se misturar à população em situação de rua, acreditando que assim conseguiria escapar da captura. Diante da constatação, ele foi detido e encaminhado à 9ª SDP (Subdivisão Policial) para as devidas providências legais.