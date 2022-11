PM e GM usam balas de borracha para esvaziar rua Paranaguá após vitória do Brasil

Uma ação da Companhia de Choque da PM (Polícia Militar) e da GM (Guarda Municipal) de Londrina, ocorrida na noite desta quinta-feira (24), gerou revolta entre os torcedores que comemoravam a vitória da Seleção Brasileira em bares e outros estabelecimentos comerciais da rua Paranaguá, no Centro da cidade.





Após as 22h, policiais e guardas municipais esvaziaram o local com balas de borracha e, segundo torcedores, agiram de forma violenta. Durante a ação, o repórter Guilherme Marconi, do grupo Folha de Londrina, foi agredido por um GM.

"Em poucos minutos de ação já não tinha mais ninguém na rua e eles continuaram a agredir. Presenciei eles agredindo um pessoal em uma conveniência, vindo para cima com bala de borracha e me apresentei como jornalista. Perguntei quem estava no comando da ação, porque queria entender o que estava acontecendo, afinal, estavam usando força para tirar as pessoas de lá. Só que, nesse momento, fui empurrado por um guarda e, também, vi uma menina levando uma rasteira na minha frente", conta o jornalista.