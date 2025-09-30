Guarda Municipal apresenta aplicativo para ampliar segurança nos distritos de Londrina

Na noite de ontem (29), o distrito de São Luiz, na zona sul de Londrina, recebeu mais uma reunião do Conselho de Segurança Rural (Conseg-Rural). O encontro reuniu moradores da região e representantes das forças de segurança, como a Polícia Civil, Polícia Militar, Patrulha Rural e Polícia Rodoviária Estadual, além do secretário municipal de Defesa Social, Felipe Juliani.
Durante a reunião, o chefe de gabinete da Guarda Municipal de Londrina, Osmar dos Santos, apresentou o aplicativo SOS Rural, que está integrado à plataforma CCOnet, já utilizada para organizar informações operacionais e ocorrências da instituição.
O aplicativo permite que sitiantes, fazendeiros e moradores das comunidades rurais façam o pré-cadastro de suas propriedades, com registro de bens como maquinário e animais, além de georreferenciamento da localização. A validação do cadastro é feita pelo gestor do sistema da Guarda Municipal, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos.
Outro diferencial é o botão de emergência, que permite o acionamento direto da viatura mais próxima da Patrulha Rural da Guarda Municipal. Como o sistema está conectado à Central de Comando e Controle, a resposta fica ainda mais rápida e precisa.
“A pessoa vai entrar na loja de aplicativos do celular, baixar o SOS Rural, fazer o pré-cadastro e enviar para o nosso gestor validar. Depois, ela conclui o cadastro. No momento da realização desse cadastro, pedimos que a pessoa faça isso dentro da propriedade, inserindo fotos dos animais, maquinário e tudo o que tiver no local. Assim, quando houver qualquer ocorrência disparada pelo celular, nossa central já saberá exatamente a localização do incidente, porque o cadastro está associado ao georreferenciamento do usuário”, explicou Osmar dos Santos.
Divulgação
Ele ainda destacou que os produtores rurais podem contar com material informativo e com o telefone 153 da Guarda Municipal para esclarecer dúvidas durante a instalação e uso do aplicativo. A ferramenta foi desenvolvida pela empresa CPN, gestora do aplicativo CCOnet, plataforma utilizada pela Guarda Municipal de Londrina para o gerenciamento das suas atividades, em parceria com o setor de Tecnologia da instituição.
O presidente do Conseg-Rural, Paulo Hara, ressaltou que as reuniões mensais são fundamentais para aproximar a comunidade das forças de segurança, criando um canal direto de comunicação. Segundo ele, o lançamento do aplicativo reforça essa eficiência.
“Essas reuniões são o momento em que a comunidade pode expressar suas preocupações diretamente aos comandantes das forças de segurança. É uma via curta, mais rápida e eficiente. E agora, com o aplicativo SOS Rural, teremos uma ferramenta que chega na hora certa. Nossa região é extensa e, humanamente, é difícil patrulhar a todo momento. Com o aplicativo, o produtor poderá pedir socorro e a equipe saberá exatamente aonde ir, garantindo atendimento imediato”, afirmou.
O secretário municipal de Defesa Social, Felipe Juliani, também destacou a evolução das forças policiais nos últimos anos e a importância do Conseg como espaço de diálogo com a comunidade.
“Vocês já repararam como mudou o policiamento da Patrulha Rural, tanto da PM quanto da Guarda Municipal, nos últimos anos? Há cinco anos, era apenas uma viatura velha com dois policiais. Hoje, temos forças bem equipadas, com viaturas modernas e efetivo qualificado, selecionando os melhores para cuidar da comunidade rural. Isso acontece porque existe cobrança. É a comunidade participando, chamando e cobrando. Para nós, gestores, o Conseg é de suma importância”, declarou.
