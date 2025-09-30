Guarda Municipal apresenta aplicativo para ampliar segurança nos distritos de Londrina

Na noite de ontem (29), o distrito de São Luiz, na zona sul de Londrina, recebeu mais uma reunião do Conselho de Segurança Rural (Conseg-Rural). O encontro reuniu moradores da região e representantes das forças de segurança, como a Polícia Civil, Polícia Militar, Patrulha Rural e Polícia Rodoviária Estadual, além do secretário municipal de Defesa Social, Felipe Juliani.





Durante a reunião, o chefe de gabinete da Guarda Municipal de Londrina, Osmar dos Santos, apresentou o aplicativo SOS Rural, que está integrado à plataforma CCOnet, já utilizada para organizar informações operacionais e ocorrências da instituição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O aplicativo permite que sitiantes, fazendeiros e moradores das comunidades rurais façam o pré-cadastro de suas propriedades, com registro de bens como maquinário e animais, além de georreferenciamento da localização. A validação do cadastro é feita pelo gestor do sistema da Guarda Municipal, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos.





Outro diferencial é o botão de emergência, que permite o acionamento direto da viatura mais próxima da Patrulha Rural da Guarda Municipal. Como o sistema está conectado à Central de Comando e Controle, a resposta fica ainda mais rápida e precisa.

Publicidade





“A pessoa vai entrar na loja de aplicativos do celular, baixar o SOS Rural, fazer o pré-cadastro e enviar para o nosso gestor validar. Depois, ela conclui o cadastro. No momento da realização desse cadastro, pedimos que a pessoa faça isso dentro da propriedade, inserindo fotos dos animais, maquinário e tudo o que tiver no local. Assim, quando houver qualquer ocorrência disparada pelo celular, nossa central já saberá exatamente a localização do incidente, porque o cadastro está associado ao georreferenciamento do usuário”, explicou Osmar dos Santos.



