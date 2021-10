Guarda Municipal detém suspeito de abandono de incapaz no distrito de Guaravera

Um jovem de 18 anos foi resgatado pela GM (Guarda Municipal) de Londrina, após vizinhos denunciarem abandono de incapaz, na última quinta-feira (30), no distrito londrinense de Guaravera.

De acordo com a Prefeitura de Londrina, a GM foi acionada para verificar a situação, relatada por vizinhos a uma servidora da UBS (Unidade Básica de Saúde) do distrito de Guaravera. No local, os oficiais se depararam com a porta da casa trancada e optaram por chamar pelo nome do rapaz.

Ele atendeu aos chamados dos guardas, que o encontraram deitado em uma cama. Segundo relatado pela GM, as janelas estavam fechadas e o jovem, coberto com um grosso cobertor, apresentava bastante sudorese. Não havia alimentos ou água no local e ele não conseguia se locomover.





Uma hora e meia depois da chegada dos guardas, a pessoa que tem a tutela do jovem chegou ao local e foi informada sobre a sua situação. Por conta do flagrante, ela foi encaminhada até a delegacia da Polícia Civil para que os fatos fossem relatados à autoridade policial.

A GM fez contato com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ) para que fosse verificada a situação da saúde do rapaz. A Assistência Social também foi comunicada sobre o fato.