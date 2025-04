Guarda municipal é atropelado e se fere durante abordagem em Londrina; viatura é danificada

Um guarda municipal foi atropelado e ficou ferido durante uma abordagem na madrugada deste domingo (20) na zona norte deLondrina.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação ocorreu por volta da 1h, na avenida Saul Elkind. Conforme boletim da PM (Polícia Militar), o condutor de um Toyota Corolla de cor branca e a esposa foram abordados por uma equipe da GM (Guarda Municipal de Londrina), e fugiram da abordagem, entraram no carro, atingindo o GM Yamada. Na fuga, danificaram a viatura da GM.

O GM ferido foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sabará.

O Corolla foi visto na Saul Elkind, na altura da rua Salin Sahão, por uma equipe da PM, que suspeitou do carro por estar com a porta do motorista amassada e o motorista estava segurando-a com uma das mãos. Ao tentar fazer um retorno e visualizar a viatura, o motorista abortou a manobra e saiu em "altíssima velocidade", de acordo com a descrição da PM. Com os dispositivos luminosos e sonoros ligados, foi anunciada a abordagem e ordem de parada, que não foram acatadas.





O automóvel saiu, de acordo com a PM, na contramão da via na rua Lindalva da Silva Basseto, e passou em alta velocidade todos os cruzamentos durante todo o percurso do acompanhamento tático.





O condutor avançou o sinal de pare da rua Lindalva da Silva Basseto esquina com avenida Mário José Romagnole, e colidiu com outro carro que transitava pela via, mas continuou a fugir da PM em alta velocidade, pela contramão da via na avenida Winston Churchill, onde havia outra viatura com os policiais já desembarcados e com dispositivos luminosos e sonoros ligados. O acusado, então, jogou o Corolla contra um dos policiais, que efetuou um disparo de arma de fogo.





Porém, o condutor do Corolla seguiu fugindo, avançou o sinal vermelho da Winston Churchill na altura da avenida Liberdade, entrou na Lucílio de Held e pelas ruas do jardim Coliseu, onde a PM o perdeu de vista.





O carro foi encontrado pela PM abandonado e aberto na rua Flamboyant, no jardim Leonor. Os suspeitos não foram localizados até o início da noite deste domingo (20) e o caso segue sob investigação das autoridades policiais.