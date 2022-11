Guarda Municipal faz balanço das operações do fim de semana em Londrina

A Guarda Municipal de Londrina divulgou o balanço das atividades e serviços desenvolvidos pela instituição durante o fim de semana, entre os dias 25 e 27 de novembro.

Na última sexta-feira (25) as equipes do setor operacional da GM intensificaram o serviço de fiscalização de trânsito no município. Ao todo 122 veículos foram alvos das ações de fiscalização, resultando na lavratura de 44 autos de infração de trânsito, e no recolhimento de nove veículos, dos quais oito carros e uma motocicleta devido às irregularidades nas documentações.

A guarda lavrou um auto de infração para o condutor de uma motocicleta que foi flagrado descumprindo a lei 13.289/2021 que instituiu o controle da poluição sonora. As equipes lavraram ainda cinco autos de infração em relação ao flagrante de pessoas consumindo bebida alcoólica após às 22h.



Achado de entorpecente

Uma equipe da Guarda Municipal realizava um Ponto Base (PB) na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Bandeira), por volta das 12h, quando recebeu uma denúncia de que traficantes estariam escondendo drogas no banheiro masculino do espaço público.

Os guardas municipais foram fazer a verificação e encontraram 28 porções de substâncias entorpecentes, sendo 15 de cocaína e nove de crack. O suspeito pelo delito não foi localizado. Os objetos foram recolhidos e encaminhados para delegacia de plantão.

Durante à noite do último sábado (26) uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento preventivo pelas imediações do lago Igapó 2, quando uma motocicleta avançou o sinal vermelho e quase colidiu com a viatura no cruzamento das avenidas Aminthas de Barros e Higienópolis.

Por conta da atitude do condutor a equipe deu voz de abordagem, e na sequência, constatou que a moto estava com pouco mais de R$ 21 mil em débitos na documentação, dos quais R$ 20.583,57 relativos a multas de trânsito e R$ 432,50 referentes ao não pagamento das taxas de licenciamento. Diante dos fatos foram lavrados os autos de infração de trânsito e feito recolhimento do veículo ao pátio municipal.



Desacato



Uma equipe da Guarda Municipal realizava Ponto Base (PB) na unidade de pronto atendimento do Jardim Leonor, no começo da manhã de domingo (27), quando recebeu uma solicitação por parte de uma servidora da unidade de saúde para verificar uma situação em que um homem estava com uma faca nas mãos na sala de espera. Os guardas municipais foram até o local, encontraram o suspeito e deram voz de abordagem, porém o homem não acatou e ainda proferiu palavras de baixo calão contra os servidores públicos. Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para delegacia de plantão e vai responder pelo crime de desacato.



Mandado de prisão



No final da tarde de ontem (27), uma equipe da Guarda Municipal de Londrina realizava patrulhamento preventivo pelas imediações da sede do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), região central, quando visualizou e deu voz de abordagem a um homem que estava em atitude suspeita. Após consulta do nome do suspeito no sistema a equipe identificou que ele estava com um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto, ameaça, entre outros. Diante do fato a equipe deu cumprimento à ordem judicial e encaminhou o homem para o Centro Integrado de Triagem de Londrina (CITL).



Descumprimento de medida



A central de emergência da Guarda Municipal recebeu um chamado por volta das 22h, de domingo (27), por parte de uma mulher vítima de violência, informando que seu ex-companheiro estava no interior da sua casa, proferindo ameaças e se recusando a sair do local. Imediatamente, a equipe da Patrulha Maria da Penha mais próxima foi acionada e ao chegar no endereço, conversou com a solicitante que apresentou o documento judicial que impede que o suspeito se aproxime dela. O homem foi localizado pelos guardas e recebeu voz de prisão em flagrante. As partes envolvidas foram encaminhadas para delegacia de plantão.



Demais atividades