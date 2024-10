Helicóptero cai e mata seis tripulantes em MG em ação de salvamento a avião acidentado

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais caiu nesta sexta-feira (12) na região da cidade de Ouro Preto. Segundo a corporação, seis pessoas morreram, quatro militares do Corpo de Bombeiros - capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson e sargento Gabriel-, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário, ambos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





A aeronave tinha se deslocado para o local para atender a uma ocorrência envolvendo um avião monomotor que havia caído. Após perder contato com o controle de tráfego aéreo, a corporação iniciou as buscas pelos tripulantes desaparecidos e, após 12 horas de trabalho, eles foram encontrados sem vida em uma região serrana do município. Cerca de 80 pessoas participaram das buscas.

Em comunicado divulgado pelas redes sociais, o Corpo de Bombeiros informou que está empenhado no trabalho de resgate dos corpos. As causas do acidente serão investigadas.