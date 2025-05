Helicóptero 'hi-tech' da PM identifica suspeitos por temperatura do corpo e 'enxerga' placa de carros do alto

O reforço policial encaminhado pelo Estado do Paraná para Londrina, após os protestos da noite de segunda-feira (17) contra a morte de dois jovens durante uma abordagem policial no sábado (15), contra com o helicóptero Falcão 12, que oferece uma gama de ferramentas para identificação térmica e infravermelha de movimentação humana, farol de busca de alta potência e até zoom com capacidade de identificação de placas de veículos a partir do céu.





O patrulhamento aéreo é uma realidade em todo o Estado e helicópteros da PM (Polícia Militar) são frequentemente vistos sobrevoando Londrina. Entretanto, o Falcão 12 conta com equipamentos que tornam a viatura num verdadeiro “canivete suíço”.

Segundo o capitão da PM Guilherme Moser, a aeronave é equipada com diversas lentes e sensores, que auxiliam em diferentes situações. É o caso do Imageador termal, uma câmera com recursos como infravermelho, sensor térmico, sensor de baixa luminosidade e zoom digital. “Um suspeito que fugiu em uma região de mata no período noturno, por exemplo, nós conseguimos identificar por meio deste sensor e repassar essa informação para as viaturas em solo, para que possam fazer o cerco policial, enxergar e abordar essa pessoa foragida”, explica.