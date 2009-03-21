Homem abusa de adolescente no banheiro do Terminal

O servente de pedreiro Paulo Sérgio Nogueira, 39 anos, foi preso por volta das 22 horas desta sexta-feira (20) ao ser flagrado mantendo relacionamento sexual com um garoto de 14 anos.

Nogueira foi ao banheiro do Terminal Urbano de Londrina, na Rua Benjamin Constant, e demorou a sair, o que levantou a suspeita dos monitores das câmeras de segurança interna.

Após a prisão do adulto, o adolescente confessou as policiais que fazia sexo oral em Nogueira. Ele foi autuado em flagrante e responderá pelo crime de corrupção de menores.

Nogueira já foi autuado por 'briga de família', tem um filho, mas não é casado.



