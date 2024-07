Homem acusado de participar de homicídio morre baleado na cabeça em Londrina

Um jovem de 23 anos foi morto com tiros na rua da Graviola, no Jardim Marabá, na Zona Leste de Londrina, na tarde deste domingo (30).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local do crime e encontrou o corpo da vítima caído no chão já sem sinais vitais, com uma série de perfurações no crânio. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e constatou o óbito.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os policiais localizaram, ainda, diversos projéteis de calibre nove milímetros próximos ao corpo do jovem.





Os agentes procuraram por testemunhas, mas ninguém se manifestou. Após algum tempo, a família da vítima chegou no local e reconheceu o corpo do jovem.

Publicidade





O pai da vítima contou aos policiais que o filho estaria sendo acusado de ter participado de um homicídio ocorrido em 2022, quando um homem foi vítima de disparos de tiro e morreu na mesma rua. De acordo com o homem, familiares da primeira vítima teriam ameaçado seu filho de morte.





Estiveram no local, além da Polícia Militar e do Samu, a Polícia Civil e a Polícia Científica, que encaminharam o corpo do jovem ao IML (Instituto Médico Legal).