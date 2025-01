Homem agride irmã com capacete, quebra copo na cabeça da vítima e acaba preso em Londrina

Polícia Rodoviária Federal prende motorista em fuga com mais de uma tonelada de maconha no Noroeste do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada deste segunda-feira (20), em Ubiratã, no Noroeste do Paraná, mais de uma tonelada de maconha. A drogada era transportada em uma caminhonete Hilux.