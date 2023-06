Homem-Aranha, Pantera Negra e Mário trocam socos em trenzinho de Teresópolis (RJ)

Uma briga generalizada entre funcionários vestidos de heróis levou duas empresas responsáveis por trenzinhos em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a divulgar notas oficiais informando que tomarão providências sobre o ocorrido no domingo (4), na Feirinha do Alto.





O vídeo com a briga repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira (6). As imagens mostram que a confusão ocorreu no meio do público da feira e algumas pessoas tentaram conter os heróis.





Os dois trenzinhos são atrações de Teresópolis. Levam turistas até pontos conhecidos da cidade e contam com as apresentações dos personagens, que dançam e fazem brincadeiras com as crianças.

A Tere Trem da Alegria repudiou a violência e disse que investiga o ocorrido. Também informou que vai adotar medidas para garantir que a confusão não volte a acontecer.





"Reiteramos que não toleramos nenhum tipo de comportamento agressivo, conflitos pessoais ou qualquer ação que possa comprometer a harmonia e o profissionalismo entre os membros de nossa equipe", disse Rogério Modesto, diretor da empresa.

Segundo ele, os funcionários são treinados e estimulados a relatar incidentes que violem a política de respeito mútuo.





Em nota, a empresa Trenzinho de Teresópolis Passeio e Recreação também repudiou a briga e afirmou que foi um ato isolado.

"Trabalhamos com famílias, especialmente com crianças, trazendo alegria e entretenimento para turistas e cidadãos de Teresópolis", diz o comunicado. "O lamentável fato não faz pate da essência, visão e do cotidiano da empresa".





A Trenzinho de Teresópolis informou que está tomando providências legais em relação aos envolvidos na troca de socos.





A feira onde ocorreu a briga dos heróis funciona desde 1983 aos sábados, domingos e feriados, no bairro do Alto. No local são vendidos produtos artesanais, roupas, acessórios, bijuterias, artigos de decoração, doces e salgados.