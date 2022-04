Homem ataca familiares com faca e é morto pela PM em Londrina

Um homem foi morto pela PM (Polícia Militar) após atacar os próprios familiares com uma faca na zona leste de Londrina, na noite desta segunda-feira (25).

De acordo com a PM, equipes do Batalhão de Choque receberam a informação de que um homem estaria transtornado e ameaçando familiares com uma faca em uma casa no Jardim Ideal, por volta das 20h45. No local, os agentes encontraram uma vítima ferida pelo agressor e testemunhas que indicaram outro imóvel, onde o homem estaria.

Os policiais militares entraram na casa indicada pelas testemunhas e encontraram o agressor, que teria tentado atacar os agentes com a faca. Segundo o relatório da PM, o homem gritava "vou matar!" ao ameaçar a equipe policial. Os policiais teriam reagido com tiros, que alvejaram o homem.





Ainda segundo a polícia, o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido. A PM ainda apreendeu a faca usada pelo agressor, que tinha uma lâmina de aproximadamente 15 cm. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.