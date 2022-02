Homem atira na ex, foge com filho bebê e acaba baleado em confronto com a PM em Londrina

Um homem de 40 anos foi baleado pela Polícia Militar em um confronto, após atirar contra a ex-mulher e tentar fugir com o filho de seis meses, no Jardim Interlagos, zona leste de Londrina, nesta sexta-feira (18).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A PM foi acionada após o homem ir até a casa da ex-mulher, onde vive com outra pessoa. Ela atendeu a porta com o bebê no colo e começou a discutir com o ex, que disparou contra uma das pernas da mulher. Ela caiu ao chão e recebeu mais agressões. Em seguida, o homem pega o bebê e foge.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





De acordo com o registro da PM, o homem retornou ao endereço da ex-mulher e encontrou a PM. Ele efetuou vários disparos de armas de fogo contra a PM, incluindo rajada de balas. Os policiais revidaram com tiros e acertaram o homem na cabeça, que foi socorrido com vida.





O bebê foi encontrado em uma casa próxima, ainda de acordo com o relato policial. Um revólver e uma submetralhadora caseira foram apreendidas.





Até o início da tarde deste sábado (19), ele permanecia internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital Universitário), em estado grave e com escolta policial.