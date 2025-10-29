Pesquisar

Lupionópolis

Homem atropela companheira e foge após tentativa de feminicídio no Norte do PR

Redação Bonde
29 out 2025 às 14:14

Reprodução
Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada intencionalmente pelo próprio marido, em um caso de tentativa de feminicídio registrado em Lupionópolis (Norte), na tarde desta terça-feira (28). Ela sofreu fratura na coluna e foi transferida nesta quarta (29) para o HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina)


De acordo com a corporação, o homem usou um veículo para atingir a companheira e, após o atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro. O automóvel foi abandonado e apreendido pela PM, sendo encaminhado ao pátio policial.

Câmeras de segurança na região da rodoviária do município registraram o momento em que o veículo desvia em direção à calçada e atinge a mulher, que estava sentada em uma cadeira de plástico em frente a um estabelecimento comercial. 


Poucos segundos depois, o veículo recua e o homem desembarca. Ele vai até a mulher, arca-se sobre ela e, depois, foge à pé.



A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital São Rafael, onde permaneceu sob cuidados médicos, até ser transferida para o HU, devido à gravidade dos ferimentos.

Policiais fazem buscas na tentativa de localizar o autor, mas até o momento ele não foi encontrado. A PM informou que as circunstâncias do crime estão sendo apuradas em conjunto com outras autoridades e reforçou o compromisso de atuar no combate à violência contra a mulher e na prevenção de feminicídios.


Tentativa de feminicídio Atropelada Atropelamento Lupionópolis parana
