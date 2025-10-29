Homem atropela companheira e foge após tentativa de feminicídio no Norte do PR

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada intencionalmente pelo próprio marido, em um caso de tentativa de feminicídio registrado em Lupionópolis (Norte), na tarde desta terça-feira (28). Ela sofreu fratura na coluna e foi transferida nesta quarta (29) para o HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina)
De acordo com a corporação, o homem usou um veículo para atingir a companheira e, após o atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro. O automóvel foi abandonado e apreendido pela PM, sendo encaminhado ao pátio policial.
Câmeras de segurança na região da rodoviária do município registraram o momento em que o veículo desvia em direção à calçada e atinge a mulher, que estava sentada em uma cadeira de plástico em frente a um estabelecimento comercial.
Poucos segundos depois, o veículo recua e o homem desembarca. Ele vai até a mulher, arca-se sobre ela e, depois, foge à pé.
A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital São Rafael, onde permaneceu sob cuidados médicos, até ser transferida para o HU, devido à gravidade dos ferimentos.
Policiais fazem buscas na tentativa de localizar o autor, mas até o momento ele não foi encontrado. A PM informou que as circunstâncias do crime estão sendo apuradas em conjunto com outras autoridades e reforçou o compromisso de atuar no combate à violência contra a mulher e na prevenção de feminicídios.